Licitação de R$ 1,8 milhão da Câmara de Três lagoas é liberada pelo TCE-MS

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) liberou a licitação da Câmara Municipal de Três Lagoas, no valor de R$ 1.875.000,00, destinada a serviços de publicidade prestados por agência de propaganda.

Suspensão - Inicialmente, o certame havia sido barrado devido a irregularidades identificadas pelos técnicos da Corte de Contas Estadual. A Concorrência nº 3/2023 foi suspensa para correção desses problemas, visando garantir a conformidade com as normas legais.

Decisão do TCE-MS - A decisão de liberar o certame após as devidas correções foi proferida pelo conselheiro Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Ele destacou a importância de adotar todas as providências necessárias para a efetividade do controle externo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também