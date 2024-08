Médico queima as mãos da namorada e ateia fogo nas roupas dela em Amambaí

Médico, de 33 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (19) após queimar com ferro as mãos de sua namorada, de 22 anos, durante uma discussão em Amambaí, a 351 quilômetros de Campo Grande. Embriagado, ele ainda ateou fogo nas roupas e pertences dela em uma churrasqueira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso passou a ser descoberto quando a jovem deu entrada no Hospital Regional pedindo por atendimento diante das queimaduras nas mãos ocasionadas pela violência doméstica. Assim, a Polícia Militar foi acionada para entender a ocorrência.

Ela contou para os militares que no final da noite de domingo (18), ela foi até a casa do namorado buscar a motocicleta, mas ao chegar no local, visualizou o médico completamente embriagado. Ela questionou por qual motivo ele não atendia das ligações, quando o agressor pegou o fogo quente e colocou sobre a mão direita da vítima, ocasionando queimaduras.

Pelas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a vítima que recebeu uma ligação do namorado dizendo que estava colocando fogo nos seus pertences. Rapidamente ela foi até a residência e viu as roupas, calçadas e até bolsas serem consumidas por chamas em uma churrasqueira. Ela voltou a acionar a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram o suspeito dentro do imóvel em visível estado de embriaguez. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano no âmbito da violência doméstica.

A vítima ainda apresentou ameaças vindas por meio de mensagens, onde o namorado dizia que iria colocar fogo nela. Ela solicitou medida protetiva de urgência.

