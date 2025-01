Ministério Público apura suposta promoção pessoal da prefeita de Água Clara

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu procedimento contra a prefeita de Água Clara, Gerolina da Silva Alves (PSDB), após uma denúncia que aponta possível abuso de sua imagem pessoal em ações da administração pública. O Procedimento Preparatório nº 06.2024.00001213-1 foi instaurado pela promotora de Justiça Laura Assagra Rodrigues Barbosa Pimenta, com base na Notícia de Fato nº 01.2024.00005739-5.

A denúncia foi apresentada pelo vereador Alfredo Alexandrino dos Santos Júnior e alega que a prefeita adotou a cor rosa de forma excessiva, utilizando-a como um símbolo de sua campanha eleitoral e associando-a de maneira sistemática à gestão pública. A cor rosa teria sido aplicada em uniformes de servidores municipais, além de ser utilizada na pintura de fachadas e interiores de espaços públicos, como o Posto de Saúde Municipal UBSF Sebastiana de Brito Pascoal.

A investigação busca verificar se houve ato de improbidade administrativa, conforme o artigo 11, inciso XII, da Lei 8.429/1992, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021. O caso segue em tramitação no MPMS e poderá resultar em ação judicial caso seja comprovada a infração.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também