Morador de Nova Andradina morre em acidente entre caminhonete e carreta em Mato Grosso

André Fernando de Araújo, morador de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (17) na MT-140, em Santa Rita do Trivelato, em Mato Grosso. Ele estava em uma caminhonete, quando houve a colisão com uma carreta tanque.

Ainda não há detalhes exatos sobre a dinâmica do acidente, mas conforme o site Jornal da Nova, a colisão envolvendo os dois veículos foi frontal, não sabendo precisar quem poderia ter invadido a pista de quem.

Na caminhonete, aparentemente uma Chevrolet S-10, havia mais duas mulheres, sendo que uma também faleceu no local e a outra foi socorrida para uma unidade hospitalar. A mulher que faleceu estava no banco da frente e assim como André, ficaram presos nas ferragens do veículo.

A princípio, a informação que consta é que as duas mulheres não eram moradoras de Nova Andradina.

Além da Polícia Militar de Mato Grosso, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local do acidente para apurar as condições que levaram a colisão.

