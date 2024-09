Mulher é agredida pelo marido com pedaço de pau e cintadas em Nova Andradina

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26), após agredir a esposa com pedaços de pau e cintadas no Assentamento Rural de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Ela conseguiu avisar a Polícia Militar de forma discreta sem o marido descobrisse.

Informações apontam que ambos tiveram uma discussão por conta da venda do veículo do casal, um Volkswagen Gol, que não foi bem sucedida. Ela relatou para os policiais que está vivendo com o suspeito há seis meses e nesta quinta, houve o desentendimento.

Segundo o site Jornal da Nova, o homem se exaltou com a falha na negociação e passou a xingá-la, assim como os pais dela que vivem na residência. Não gostando da atitude, a mulher foi para cima do marido e foi agredida com pauladas e cintadas.

De forma discreta e sem causar alarde, a vítima ligou para a Polícia Militar e ao chegarem no local, visualizaram a vítima com lesões na mão direita e nas pernas, provocadas pelas agressões.

Assim, o homem foi preso em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, enquanto a mulher foi levada para o Hospital Regional para passar por exames médicos.

