Mulher é atacada por cachorro em calçada de bar em Anastácio

Uma mulher de 34 anos foi atacada por um cachorro enquanto estava na calçada de um bar nesta quinta-feira (26), em Anastácio - a 145 km de Campo Grande.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros. Os agentes foram até o local, localizado na Rua Bahia esquina com a Rua Pôrto Geral.

Lá, a mulher estava consciente e orientada, mas com ferimentos nas duas pernas. Segundo ela, um cachorro a atacou enquanto estava na calçada do bar.

A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro. A mulher é residente de Dois Irmãos do Buriti e estava sem os documentos pessoais.

