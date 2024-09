Mulher é detida após ameaçar desafeta com faca em Dourados

Uma mulher acionou, na tarde de sexta-feira (6), a Guarda Municipal de Dourados após ser ameaçada com uma faca por uma desafeta na região da Praça Antônio João, área central da cidade.

Segundo o portal de notícias local Dourados News, ao chegar no local, a polícia se deparou com a acusada tentando fugir do local. Com ela, foi encontrada uma faca com aproximadamente 10cm de lâmina em sua bolsa.

Durante a abordagem, a mulher estava agressiva, com fala desconexa e proferindo xingamentos e palavras de baixo calão contra a vítima.

Aos policiais, a vítima contou que trabalha em uma loja de moda na região, e que a autora também está empregada nas proximidades e que, há alguns dias, começou a ofendê-la com xingamentos e ameaças, causando transtorno em seu local de trabalho.

Na data do ocorrido, a autora se dirigiu até a loja onde a vítima trabalha, a xingando de “puta” e “corna”, além de afirmar que ela ficava “mostrando o rabo” para o seu marido.

A autora foi encaminhada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como ameaça.

