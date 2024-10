Operação do GAECO mira agentes públicos em Sidrolândia

Sexta-feira (04) amanheceu diferente em Sidrolândia. Viaturas do GAECO (Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado) do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) foram vistas nas ruas, realizando buscas em residências.

Ainda não houve pronunciamento oficial do MPMS sobre os motivos da operação. Entretanto, apurações do JD1 Notícias indicam que a ação está relacionada a suspeita de compra de votos. Vídeos da movimentação dos agentes já circulam nas redes sociais.

A operação ocorre a poucos dias das eleições municipais de 2024, nas quais a prefeita Vanda Camilo (PP) busca a reeleição. A reportagem será atualizada conforme novas informações forem apuradas.

