Pai e filho morrem em acidente entre Hilux e caminhão na BR-163, em Bandeirantes

Pelo menos três pessoas morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo uma Toyota Hilux e um caminhão, na tarde deste domingo (28), na BR-163, em Bandeirantes - a 72 quilômetros de Campo Grande. As vítimas são pai e filho, e o amigo da família, onde todos eram ocupantes da caminhonete.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as identificações das vítimas são as seguintes: Atelmo Wolfarth, de 73 anos, o filho Hélio José Wolfarth, de 49 anos, e o amigo da família, Alfredo Tumelero, de 53 anos. Na caminhonete ainda estava a esposa de Atelmo, que ficou ferida.

Segundo a versão da investigação inicial, a família seria natural de Santa Catarina. Eles estavam trafegando pela rodovia - no sentido não indicado -, quando invadiram a pista contrária da rodovia e colidiram frontalmente com um caminhão prancha. Um terceiro caminhão também se envolveu no acidente e parou nas margens da rodovia.

Com o impacto, Atelmo e Hélio morreram no local, enquanto Alfredo foi socorrido por uma ambulância e levado em estado grave para o Hospital de São Gabriel do Oeste. Contudo, ele não resistiu e faleceu dentro da ambulância a caminho da unidade hospitalar.

A esposa de Atelmo também foi socorrida, mas para o hospital de Bandeirantes. Ela estava ferida e em estado de choque, apresentado dor no tórax, mas em conversa com a polícia, disse não se lembrar de nada referente à colisão dos veículos.

No local, além da Polícia Civil e da Polícia Científica, esteve uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), e as autoridades apuram as circunstâncias que levaram ao acidente de trânsito.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Bandeirantes.

