Pescador é atingido por tiro acidental do compadre em Caracol

Pescador, de 54 anos, precisou ser atendido no Hospital Municipal de Caracol, logo após ser ferido com um disparo de arma de fogo, realizado acidentalmente pelo compadre, de 51 anos, que ao se desequilibrar, deixou a pistola cair no chão em um rancho, a 29 quilômetros da zona urbana da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a bala deu entrada na altura da cintura e transfixou o corpo, saindo nas costas da vítima. Por sorte, o tiro não atingiu nenhuma região ou órgão considerado vital.

Enquanto a Polícia Militar coletava as informações com a vítima no hospital, o compadre chegou pelo local e explicou a situação, afirmando que estava preparando os materiais para pescar, praticamente em deslocamento para o Rio Apa, quando ele se desequilibrou e arma que estava no coldre, caiu e disparou atingindo a vítima.

A arma foi encontrada na mesa de um dos cômodos do rancho.

O compadre da vítima foi preso em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.

