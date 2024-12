Pneu estoura, caminhão tomba e motorista é salvo por cinto na BR-376, em Ivinhema

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi salvo pelo cinto de segurança durante um acidente com o caminhão furgão que dirigia pela BR-376, em Ivinhema, na tarde desta quinta-feira (5). O pneu dianteiro direito estourou e provocou o tombamento do veículo na rodovia.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o motorista seguia pela rodovia, quando o pneu estourou e fez com que ele perdesse o controle do veículo, tombando o caminhão nas margens da pista.

Ele contou para o Corpo de Bombeiros que ficou um período retido no interior da cabine, mas conseguiu sair com ajuda de alguns populares que passavam pelo local.

O caminhoneiro também relata que ficou pendurado pelo cinto de segurança após o acidente e que por isso, nada sofreu.

O acidente aconteceu próximo à entrada do Pesqueiro da Nina, em Ivinhema.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também