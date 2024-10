Polícia identifica vítimas que morreram em grave acidente na BR-367, em Vicentina

Foram identificados como Aldo Medeiros de Andrade, de 55 anos, e Anna Mel Calixto Santinatti, de 18 anos, as duas vítimas que morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (6), na BR-376, em Vicentina.

Eles estavam na caminhonete Toyota Hilux que era conduzida por Aldo, que conforme as informações do site MS News, dirigia no sentido da rodovia de Jateí para Vicentina, quando ele perdeu o controle do veículo por motivos a serem investigados.

Com o desvio direcional, ele saiu da pista, derrubou uma cerca e colidiu violentamente contra uma árvore.

Por conta do impacto, tanto Aldo, como Anna, morreram no local e presos as ferragens do veículo.

Ainda segundo o site local, as vítimas eram conhecidas na região e moraram em Vicentina, mas também em Dourados, onde mora alguns familiares. Aldo também era ex-policial.

