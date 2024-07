Rapaz é assassinado a facadas em Nova Alvorada do Sul

Aluízio Martinez Barbosa da Silva, de 32 anos, foi assassinado com golpes de faca no final da tarde deste domingo (14), em Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito do crime, que não teve o nome revelado, foi preso minutos depois após realização de diligências por parte da Polícia Militar.

Segundo o site Alvorada Informa, o caso aconteceu na rua Maria Antonia de Souza Reis, no bairro Maria de Lourdes. A vítima recebeu uma única facada, mas foi certeira.

O resgate chegou a ser acionado, mas Aluízio não sobreviveu e morreu, no local, antes da chegada do socorro.

Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para fazer os levantamentos de praxe.

