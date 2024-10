Rapaz que pilotava moto de alta cilindrada morre em grave acidente em Três Lagoas

Matheus Silva Bezerra, de 22 anos, morreu em um grave acidente de trânsito enquanto pilotava uma motocicleta de alta cilindrada no Jardim Alvorada, em Três Lagoas, na noite deste sábado (5). Ele colidiu em veículo BYD, conduzido por um motorista, de 21 anos.

Informações do site 24H News MS, o motorista seguia pela rua Luiz Corrêa de Silveira e ao passar pelo cruzamento com a avenida Capitão Olinto Mancini, teve o carro atingido pelo motociclista, que estaria em alta velocidade.

Devido ao impacto, Matheus foi parar debaixo do veículo. Populares e uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o resgate e levantaram o veículo para tirar a vítima debaixo do carro.

O jovem foi socorrido em estado grave com traumatismo craniano, fratura severa em uma das pernas e havia suspeitas de outras fratura pelo corpo.

O motorista saiu do local com risco de ser agredido, mas retornou após a chegada da Polícia Militar. O teste do bafômetro dele deu negativo para ingestão de álcool.

Matheus foi levada para o Hospital Auxiliadora em estado gravíssimo, mas morreu pouco após dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Civil deverá investigar o caso e esclarecer as causas exatas do acidente de trânsito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também