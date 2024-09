Ribeirinhos no Pantanal recebem reforço no atendimento médico

Ribeirinhos do Alto e Baixo Pantanal estão recebendo apoio e reforço de profissionais de saúde em meio aos incêndios e a estiagem que atinge a região. Essa movimentação faz parte da segunda etapa de ajuda humanitária organizada pela Defesa Civil, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul.

Nessa etapa, as comunidades ribeirinhas estão recebendo atendimento médico e psicossocial, além da distribuição cestas básicas, água potável e serviços veterinários. A equipe da Defesa Civil é composta por profissionais de saúde que se inscreveram na operação de forma voluntária.

O coordenador da Operação Humanitária e chefe de Departamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil, capitão Maxwelbe de Moura Fé, afirmou que cerca de 400 famílias das regiões do Alto e do Baixo Pantanal estão sendo recebidos por profissionais de saúde nesta nova etapa, desde o último domingo (15).

"Nesta etapa contamos com profissionais experientes neste tipo de ação e acostumados com o cenário de desastres naturais", complementou.

A primeira missão, ocorrida em agosto, atendeu 230 famílias da região do Taquari.

As operações em apoio à população ribeirinha no Pantanal acontecem até o final deste mês com o compromisso de garantir o bem-estar dessas comunidades e apoiar as equipes que atuam diretamente no combate aos incêndios no Pantanal.

