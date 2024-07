Sargento reformado da PM morre em acidente entre carro e carreta em Sidrolândia

O terceiro sargento da Polícia Militar reformado, Reginaldo da Silva Cruz, de 57 anos, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo seu veículo de passeio, um Volkswagen Gol e uma carreta, na noite desta terça-feira (2), na BR-060, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Noticidade, a colisão entre os veículos aconteceu enquanto a carreta cruzava a rodovia e o militar, que seguia no sentido de Campo Grande para Sidrolândia, colidiu na parte traseira do veículo longo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas diante do forte impacto causado, Reginaldo não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estiveram no local controlando o trânsito até que a Polícia Civil e a Polícia Científica finalizassem os trabalhos técnicos.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também