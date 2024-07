Suspeita mata mulher a facadas, volta para dar 'confere' e é presa em Iguatemi

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi morta a facadas após uma briga e uma discussão na MS-295, em Iguatemi. A suspeita, de 34 anos, acabou presa horas depois do crime ao retornar para o local para dar o 'confere', querendo saber se a vítima realmente estava morta.

Informações da Polícia Civil apontam que o crime aconteceu após as duas estarem bebendo juntas em um estabelecimento comercial. No caminho para a residência, elas discutiram sobre questões financeiras e após entraram em luta corporal, pegou uma faca que estava em posse da vítima e desferiu vários golpes na região do pescoço.

Após o crime, a suspeita foi para residência e dormiu. Quando retornou ao local durante a madrugada para verificar se a vítima estava morta.

Durante as diligências, a polícia acabou descobrindo sua identificação e na entrevista preliminar, a mulher confessou o crime, quando foi presa em flagrante pelo crime de homicídio.

Lesões nos lábios e roupas manchadas de sangue ajudaram nas buscas da suspeita e as vestes foram apreendidas para análise de comparação de sangue com amostras da vítima.

