Tiroteio deixa um morto e dois feridos em festa em Guia Lopes da Laguna

Pedro Henrique Domingo Osório, de 21 anos, morreu após ser atingido com um tiro no rosto durante uma confusão na noite desta sexta-feira (6), em um evento na cidade de Guia Lopes da Laguna. O tiroteio ainda deixou dois jovens, de 19 e 24 anos, feridos na ação criminosa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Pedro estava na companhia de dois amigos, que eram irmãos, e participavam do evento. Porém, eles se deslocaram para outro local, próximo da festança, para buscar uma garrafa de bebida que estava escondida em uma árvore.

Porém, ao chegaram no local, foram surpreendidos pela presença de um indivíduo, vestido todo de preto, calça e casaco preto e tênis. Ele teria apontado a arma para uma das vítimas, mas Pedro entrou na frente e recebeu um tiro no rosto. Na sequência, o atirador disparou contra o outro jovem, atingido o peito e por fim, atirou contra a terceira vítima, fugindo em seguida.

A Polícia Militar tomou conhecimento do fato e se deslocou para o local, onde encontrou as vítimas e solicitou auxílio do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento e encaminhou as vítimas para atendimento hospitalar da cidade. Contudo, Pedro Henrique morreu assim que deu entrada no hospital.

Um dos jovens foi abordado pelos policiais e confirmou a versão dos fatos, dizendo que o suspeito dos disparos é um homem com vulgo 'Paraguai'. Ele seria ex-marido da atual ficante de uma das vítimas.

O caso foi registrado na delegacia de Jardim como homicídio qualificado e homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada.

