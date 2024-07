Traficante é preso após investigações da polícia em Dourados

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, por meio de investigações que apuram o comércio de drogas na cidade, realizaram a prisão, na manhã de sexta-feira (12), de um homem de 42 anos, que é apontado como distribuidor de cocaína em uma região do município.

O indivíduo foi detido pela manhã enquanto saía de sua residência. Durante buscas no local, os policiais encontraram cerca de 750 gramas de cocaína fracionados, uma espingarda adaptada para calibre .22, com 16 munições, uma pistola Taurus com registro, modelo 92, calibre 9mm, com 63 munições, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie.

Segundo informações obtidas pela polícia, o indivíduo já atuava há pelo menos cinco anos no comércio de drogas naquela região da cidade, realizando entregas de drogas em papelotes e também em maiores quantidades a outros traficantes locais.

A droga e armas foram apreendidas e o homem foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

