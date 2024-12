Veja quem são as jogadoras de Camapuã que morreram no acidente da BR-163

Foram identificadas como Kamilly Camargo, de 24 anos, e Marcela Andressa, de 30 anos, as duas jogadoras de futebol que morreram em um grave acidente de trânsito, envolvendo o ônibus que transportava elas e demais jogadoras com uma carreta, na BR-163, entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste.

Elas são de Camapuã, a 140 quilômetros de Campo Grande, e faziam parte do time 'Seic Futsal'. A equipe esteve em São Gabriel do Oeste para disputar um torneio e foram desclassificadas na fase semifinal, ao perder nos pênaltis.

Conforme o site Infoco MS, havia 16 pessoas, incluindo a motorista, no ônibus escolar que colidiu com uma carreta no momento que fazia a conversão para sair da BR-163 e acessar a BR-060 em direção a Camapuã.

Algumas atletas ficaram presas nas ferragens, mas conseguiram ser socorridas com auxílios de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), CCR MSVia, ambulâncias de Camapuã e São Gabriel do Oeste. Algumas vítimas sofreram fraturas.

Ainda conforme o site local, três vítimas foram transferidas para Campo Grande em sistema de 'vaga zero', enquanto quatro pessoas foram encaminhadas para São Gabriel do Oeste para primeiro atendimento médico, mas também foram transferidas para a capital sul-mato-grossense em decorrência da gravidade dos ferimentos.

