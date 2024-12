JD1TV: Acidente entre caminhão e ônibus mata duas atletas de Camapuã na BR-163

Duas atletas de um time de futsal de Camapuã, identificadas preliminarmente como Marcela Andressa e Kamilly, morreram em decorrência de um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e um caminhão na noite deste domingo (8), na BR-163, no trecho entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste.

Diversas outras atletas estavam no ônibus e ficaram feridas, sendo socorridas para hospitais de São Gabriel do Oeste, Camapuã e algumas vítimas foram transferidas em sistema 'vaga zero' para Campo Grande, conforme o site Rio Verde News.

Segundo informações do site A Rota da Notícia, o acidente aconteceu na região do posto São Pedro e a colisão ocorreu após a motorista do ônibus realizar a conversão no retorno que dá acesso a via que segue para Camapuã, quando houve a batida com o caminhão. O caminhoneiro não se feriu.

Várias passageiras do ônibus ficaram presas nas ferragens e foram socorridas com auxílio de equipes da CCR MSVia e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

