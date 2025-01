Visitante morre afogado durante nado em balneário de Anaurilândia

O corpo de Reinaldo Ferreira de Melo, de 49 anos, foi encontrado durante as buscas no período da tarde deste domingo (26), nas águas do rio Paraná, no balneário municipal de Anaurilândia. Ele havia sumido no sábado (25).

A vítima teria ido nadar e chegou a avisar o cunhado que voltaria o mais breve possível, no entanto, não retornou, se afogando nas águas. Ele foi para o balneário acompanhado de amigos.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, a chuva começou ainda no sábado e obrigou os visitantes a se abrigarem e quando notaram a falta de Reinaldo, o cunhado ligou para o Corpo de Bombeiros, que começaram as buscas ainda na tarde e se estenderam por um período da noite.

Porém, elas foram suspensas e retornaram na manhã deste domingo, quando os militares conseguiram localizar o corpo da vítima a 50 metros da onde ele começou a nadar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

