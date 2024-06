Ataque Israelense mata autoridade na Faixa de Gaza

Um ataque aéreo israelense a uma clínica médica em Gaza, cidade Palestina, matou o diretor do Departamento de Ambulância e Emergência de cidade.

De acordo com o Ministério da Saúde do território palestino, que é controlado pelo Hamas, a morte de Hani al-Jaafarawi elevou para 500 o número de funcionários de saúde mortos por Israel desde 7 de outubro de 2023.

Já os militares de Israel disseram que o ataque matou um comandante do grupo armado. Em comunicado, eles afirmaram que tinham como alvo o responsável pelo desenvolvimento do armamento do Hamas, Mohammad Salah.

Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a fase de intensos combates contra o Hamas terminará “muito em breve”, mas que a guerra não encerrará até que o grupo islâmico deixe de controlar o território palestino.

Desde o início de maio, os combates têm se concentrado em Rafah, no extremo sul de Gaza, onde cerca de metade dos 2,3 milhões de habitantes do território se abrigou após fugir de outras áreas.

