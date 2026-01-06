Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

Brasil diz na OEA que sequestro de Maduro é 'afronta gravíssima'

Embaixador Benoni Belli participou de reunião da entidade nesta terça

06 janeiro 2026 - 16h22Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Maduro e a esposaMaduro e a esposa   (REUTERS/Carlos Jasso)

Na reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) para discutir a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro no último sábado (3), o embaixador do Brasil junto à entidade, Benoni Belli, afirmou que o momento atual é grave e evoca tempos considerados ultrapassados mas que voltam a assolar a América Latina e o Caribe.

“Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com precedente extremamente perigoso”, disse o representante brasileiro junto à OEA nesta terça-feira (6).

Segundo o diplomata, agressões militares conduzem a um mundo em que a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. “Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Esse raciocínio carece de legitimidade e abre a possibilidade de conferir aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, de ignorar as soberanias nacionais ditando as decisões que devem tomar os mais fracos. A soberania internacional sustentada no direito internacional e nas instituições multilaterais é fundamental para que os povos possam exercer sua autodeterminação”, afirmou Belli.

Em reunião de emergência do Conselho de Segurança na Organização das Nações Unidas (ONU), nesta segunda-feira (5), o embaixador do Brasil Sérgio Danese também disse que não é possível aceitar o argumento de que os fins justificariam os meios na intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela.

Militares americanos retiraram à força Maduro e sua esposa, Cilia Flores, do território venezuelano, em uma ação que matou integrantes de forças de segurança do presidente e causou explosões em Caracas, capital do país. Maduro foi levado para Nova York e, segundo o governo dos Estados Unidos, vai responder no país a acusações por uma suposta ligação com o tráfico internacional de drogas.

 O casal foi levado na segunda-feira ao Tribunal Federal, em Nova York, para uma audiência de custódia na Justiça norte-americana. Maduro disse ser inocente e negou as acusações de envolvimento com narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas e uso de armamento pesado. Maduro se qualificou como um “prisioneiro de guerra” e um “homem decente”. O casal está detido num presídio federal no bairro do Brooklyn, também em Nova York.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Donald Trump
Internacional
Trump diz que ataque à Venezuela deixou "muitos" mortos
Venezuela tem pouco percentual de petróleo
Internacional
Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Foto: Unarc
Internacional
ONU critica intervenção dos EUA e alerta para risco à segurança global
Delcy assume interinamente a presidência da Venezuela
Internacional
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Entre os 119 feridos, seis ainda não foram identificados
Internacional
Identificadas as 40 vítimas de incêndio na Suiça
A ordem foi feita através de um decreto publicado no sábado (3)
Internacional
Venezuela ordena prisão de apoiadores de ataque dos EUA após sequestro de Maduro
China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro
Internacional
China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro
Donald Trump
Internacional
Após ataques à Venezuela, Trump ameaça fazer operação na Colômbia
Vice Delcy
Internacional
Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
Suíça identifica 24 vítimas de incêndio em bar, incluindo 11 menores
Internacional
Suíça identifica 24 vítimas de incêndio em bar, incluindo 11 menores

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul