Brasileira de 16 anos está entre um dos mortos em ataques de Israel ao Líbano

A brasileira Mirna Raef Nasser, de 16, foi uma das pessoas mortas durante o ataque de Israel contra o grupo Hezbollah, no Líbano. Além de Mirna, um outro jovem brasileiro, de 15 anos, também morreu durante os ataques.

A informação foi dada nesta quinta-feira (26) pela Band, e confirmada pelo UOL.

Ali Bu Khaled, tio da menina, contou que ela nasceu em Balneário Camboriu, em Santa Catarina, mas se mudou ainda criança para o Líbano, onde vivia na cidade de Kelya, na região do Vale do Beqaa, cerca de 30 quilômetros de Beirute, capital do país.

Mirna era vizinha do brasileiro Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, que também morreu durante os ataques israelenses. A jovem tem outros três irmãos, de 4, 10 e 12 anos, que segundo Ali, foram levados por outro tio para um local mais seguro próximo da capital libanesa.

O tio da menina criticou os ataques de Israel à região, afirmando que os ataques não ocorrem contra bases do Hezbollah, e sim conta regiões ocupadas por civis. "Falam que atacaram base militar do Hezbollah, não tem nada disso. Tudo civil, posto de gasolina, mercado. [...] Fala de terrorismo, mas Israel não tem exército, eles têm um bando de assassinos. Exército não faz isso", afirmou.

