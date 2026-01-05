Menu
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela

Ela assume a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro

05 janeiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Delcy assume interinamente a presidência da VenezuelaDelcy assume interinamente a presidência da Venezuela   (Maxim Shemetov/Reuters)

A vice-presidente Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina da Venezuela, após o sequestro de Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, no último sábado (3). Delcy prestou juramento nesta segunda-feira (5) perante a Assembleia Nacional do país. 

"Estou aqui com tristeza pelo rapto de dois heróis que estão reféns nos Estados Unidos. (...) Tenho também a honra de prestar juramento em nome de todos os venezuelanos", disse Rodríguez.

O Supremo Tribunal venezuelano indicou Delcy Rodríguez como chefe de Estado por um mandato renovável de 90 dias.

Tanto o Exército como a Assembleia Nacional reconheceram Delcy Rodríguez como presidente em substituição de Nicolás Maduro. 

Entenda - Os Estados Unidos (EUA) lançaram no sábado (3) “um ataque de grande escala contra a Venezuela”, que capturou Maduro e sua mulher. Horas depois, em uma coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump anunciou que os EUA vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Ainda no sábado, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela determinou que Delcy assumisse a presidência interina, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação". No domingo (4), as Forças Armadas venezuelanas reconheceram Delcy como chefe de Estado.

Delcy Rodríguez é a primeira mulher na história do país a liderar o Executivo, já exigiu “a libertação imediata” de Nicolás Maduro, “o único presidente da Venezuela”, e condenou a operação militar dos Estados Unidos.

A comunidade internacional tem se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.

