Diretor Rob Reiner e sua mulher são encontrados mortos a facadas em Los Angeles

Polícia trabalha com a hipótese de duplo homicídio

15 dezembro 2025 - 11h39Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Roteirista e esposa estavam com ferimentos de facadas pelo corpoRoteirista e esposa estavam com ferimentos de facadas pelo corpo   (Reuters/Fred Prouser/File Photo)

O diretor Rob Reiner e sua mulher, Michele Singer, foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles, na Califórnia (EUA), na noite desse domingo (14). A polícia investiga o caso e trabalha com a hipótese de duplo homicídio. Ele tinha 78 anos e ela, 68.

Karen Bass, prefeita de Los Angeles, e Gavin Newsom, governador da Califórnia, publicaram comunicados confirmando as mortes.

Segundo informações da agência de notícias Reuters, os corpos de Reiner e de Michele apresentam ferimentos decorrentes de facadas.

Carreira

Rob Reiner era um diretor bem conhecido em Hollywood e dirigiu alguns filmes famosos como Isso É Spinal Tap, Harry e Sally: Feitos um Para o Outro, Questão de Honra, Conta Comigo e Meu Querido Presidente, entre outros.

Ele também era ator e, mais recentemente, podia ser visto na série O Urso.

