Governo da Argentina classifica Hamas como 'organização terrorista internacional'

A presidência da Argentina declarou o movimento islamista palestino Hamas como uma "organização terrorista internacional", em virtude dos ataques de 7 de outubro em Israel e um "extenso histórico de atentados".

"O grupo Hamas foi declarado pelo Estado argentino como uma organização terrorista internacional", disse o gabinete.

Em um comunicado, lançado na noite de sexta-feira (12), o governo do presidente ultradireitista Javier Milei, que se apresenta como um aliado de Israel, deu a classificação do país ao grupo.

"O Hamas assumiu a responsabilidade pelas atrocidades cometidas durante o ataque a Israel em 7 de outubro", afirmou. "Isso se soma a uma extensa história de ataques terroristas em seu nome", acrescenta.

Com isso, Argentina se junta a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido ao considerar o Hamas como uma organização terrorista.

"Este Governo reiterou em múltiplas ocasiões a sua convicção de que a Argentina mais uma vez se alinha com a civilização ocidental, respeitando os direitos individuais e as suas instituições", indicou o comunicado.

