Menu
Menu Busca quarta, 10 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Internacional

Homem morre após receber rim infectado com raiva em transplante

Caso raro expõe risco de infecção quando doador do órgão tem contato com animal infectado

10 dezembro 2025 - 18h43Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Câmara dos Deputados)
Dr Canela

A morte de um homem após receber um rim infectado pelo vírus da raiva reacendeu um alerta médico mundial. A doença, que é quase sempre transmitida por mordidas de animais, pode em raríssimas situações ser passada de humano para humano e isso acontece principalmente em transplantes de órgãos contaminados.

O caso mais recente foi investigado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), que confirmou que o receptor do transplante foi infectado diretamente pelo órgão doado.

A raiva é uma infecção viral quase sempre fatal quando os sintomas aparecem. O vírus costuma entrar no corpo pela saliva de animais infectados, como cachorros, morcegos ou guaxinins.

Porém, estudos mostram que, apesar de excepcional, a transmissão por transplante já foi registrada diversas vezes. Uma revisão científica publicada em 2018 contabilizou pelo menos 13 casos confirmados entre 1978 e 2017, todos relacionados a órgãos ou tecidos contaminados.

No caso recente, o homem recebeu um rim em dezembro de 2024. O doador havia morrido pouco antes e, na triagem, não havia sinal claro de infecção. Só depois se descobriu que ele tinha sido arranhado por um guaxinim, um detalhe que não foi tratado como risco na avaliação inicial.

Segundo o CDC, cerca de 51 dias após o transplante, o receptor começou a apresentar sintomas neurológicos graves e morreu. Exames posteriores identificaram o RNA do vírus da raiva no próprio rim transplantado, confirmando a transmissão.

Três outras pessoas também receberam tecidos do mesmo doador, no caso, córneas. Para evitar uma possível infecção, os médicos removeram esses enxertos e administraram a profilaxia pós-exposição, tratamento usado quando alguém pode ter sido exposto ao vírus.

Nenhuma dessas pessoas desenvolveu sintomas. O episódio passou a integrar a lista de eventos raros nos Estados Unidos envolvendo raiva transmitida por transplante, o quarto registrado desde 1978.

A grande dificuldade é que a raiva é tão incomum em humanos que o vírus não costuma fazer parte da triagem padrão em doadores. Além disso, o período de incubação, o tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas, pode variar de poucos dias a mais de um ano, o que torna ainda mais difícil prever o risco.

Por isso, especialistas reforçam que detalhes como exposição recente a animais silvestres, arranhaduras e sinais neurológicos devem ser levados a sério antes de liberar órgãos para transplante.

Quando há suspeita de que um receptor possa ter sido exposto ao vírus, a orientação é agir rapidamente: remover tecidos transplantes quando possível, iniciar a profilaxia pós-exposição e ampliar a investigação epidemiológica. A recomendação também vale para serviços de saúde que lidam diretamente com doadores.

Perguntas simples durante a triagem, como contato recente com morcegos ou outros animais silvestres, podem ser decisivas para evitar tragédias.

O caso recente reforça uma lição essencial: transplantes salvam vidas todos os dias, mas dependem de protocolos rigorosos para garantir segurança.

Embora extremamente rara, a transmissão de raiva por órgão doado é real. E, por ser uma doença praticamente 100% fatal após o início dos sintomas, todo cuidado é indispensável.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A BNPB alertou que o total de vítimas pode aumentar, já que socorristas ainda enfrentam dificuldades para acessar comunidades
Internacional
Tragédia em Sumatra já deixa mais de 900 mortos após enchentes e deslizamentos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca
Internacional
Estratégia dos EUA libera uso de força letal na América Latina
Nicolas Maduro
Internacional
Maduro pede apoio de brasileiros no mesmo dia de ataque dos EUA
Agora, mais de 50,6 mil famílias devem ser beneficiadas
Geral
Revisão Tarifária da Sanesul prevê aumento em duas etapas e amplia tarifa social
Governador Eduardo Riedel (PP)
Política
CCJR aprova licença de 18 dias para Eduardo Riedel
Benjamin Netanyahu em Jerusalém
Internacional
Pressionado por julgamento, Netanyahu solicita indulto presidencial em Israel
Passagem de ciclone deixa rastro de destruição na Tailândia
Internacional
Passagem de ciclone afeta quatro países e deixa quase 600 mortos na Ásia
Donald Trump, presidente dos EUA
Internacional
Vídeo: Trump fala em ofensiva terrestre contra o narcotráfico na Venezuela
Soldado é socorrido após ser baleado perto da Casa Branca
Internacional
Tiroteio perto da Casa Branca deixa dois militares feridos nos EUA
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Materiais apreendido -
Polícia
Homem chora e admite trabalhar no "disk droga" ao ser preso pela PM em Campo Grande