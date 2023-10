Hotel onde foi gravado 'Chaves em Acapulco' é devastado por furacão

Lembranças da infância! Cenário de um dos episódios mais famosos de Chaves, o Hotel Empório, em Acapulco, ficou devastado após ser atingido pelo furacão 'Otis'. Segundo autoridades locais, a tempestade em um dos principais destinos turísticos do México deixou ao menos 27 mortos e 4 desaparecidos.

Fotos postadas pelo hóspede Raymundo Ceja dão dimensão da destruição. Ele foi uma das pessoas que compartilhou fotos do local em seu Instagram e aproveitou o post para informar amigos e familiares que passa bem. O acesso ao local também está prejudicado, com estradas fechadas.

Os episódios de Chaves em Acapulco, gravados em 1977, estão entre os mais famosos da série, justamente por terem sido rodados em cenário externo. Estrelada pelo ator e dramaturgo Roberto Bolaños (1929-2014), a série ficava restrito ao estúdio, onde eram gravadas as cenas da vila dos moradores, o restaurante de Dona Florinda e a escola do Professor Girafales. *Com informações do portal Metropoles.

