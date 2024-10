Israel diz que concluiu ataques a alvos militares; Irã promete retaliar

Na madrugada deste sábado (26), Israel declarou que completou uma série de ataques aéreos ao Irã, que começaram na noite anterior. Várias explosões foram registradas em Teerã, capital do Irã, e a mídia local anunciou que o governo iraniano está se preparando para uma resposta "proporcional".

As Forças de Defesa de Israel (IDF) caracterizaram os bombardeios como "precisos e direcionados" a alvos militares em diversas regiões do Irã, com três ondas de ataques reportadas. Segundo a agência de notícias IRNA, os bombardeios resultaram na morte de pelo menos dois soldados iranianos.

Israel justificou a ação como uma retaliação aos ataques iranianos que vêm acontecendo desde 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense. Durante a operação, as IDF atingiram instalações relacionadas à produção de mísseis usados pelo Irã.

Os militares iranianos afirmaram que os ataques israelenses causaram "danos limitados", destacando que sua defesa aérea conseguiu mitigar os efeitos. Fontes do governo iraniano indicaram que uma reação a Israel é inevitável.

Desde o início de novembro, Israel havia anunciado sua intenção de retaliar, contando com o apoio dos Estados Unidos. A Casa Branca foi notificada sobre os ataques poucos momentos antes de sua execução.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também