JD1TV: Palestino morre ao ser atingido por pedaço de míssil no meio da rua

Um palestino, de 37 anos, da Cisjordânia, morreu, nessa terça-feira (1º), após um pedaço de míssil iraniano cair sobre ele, sem explodir. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o homem é atingido. As imagens são fortes.

O homem foi identificado como Sameh al-Asali, um trabalhador da cidade de Jabaliya, na Faixa de Gaza. Ele foi atingido na aldeia da Cisjordânia, próximo a Jericó. As imagens capturam o momento em que Sameh al-Asali está caminhando e é atingido por um fragmento de míssil. As informações são do jornal O Globo.

O governador Hosain Hanaye relatou que “um trabalhador palestino morreu em Jericó ao ser atingido por pedaços de um míssil que caíram do céu”.

Imagens do documento de identidade de Sameh al-Asali estão circulando na internet, identificando-o como um dos trabalhadores de Gaza com autorização para trabalhar em Israel que ficaram retidos no país em 7 de outubro.

Tel Aviv, capital de Israel, foi alvo de centenas de mísseis na tarde dessa terça-feira (1º), horário de Brasília. De acordo com a mídia internacional, os explosivos foram lançados pelo Irã.

Apenas 10 minutos após a primeira rajada de bombas, uma segunda onda de mísseis foi lançada sobre Jerusalém. Israel prometeu resposta dura ao ataque, com centenas de mísseis às cidades.

Assista o vídeo:

