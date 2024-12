Morre Olivia Hussey, primeira Julieta do cinema, aos 73 anos

A atriz Olivia Hussey, famosa por interpretar Julieta na clássica adaptação cinematográfica de "Romeu e Julieta", de 1968, morreu na sexta-feira (27), aos 73 anos, em sua casa nos Estados Unidos.

A causa da morte não foi oficialmente divulgada, mas fontes próximas à artista revelaram que ela enfrentava uma batalha contra o câncer, diagnosticada pela primeira vez em 2008. A doença retornou em 2018, e Olivia estava em tratamento nos últimos anos.

Em uma nota publicada nas redes sociais, a família de Olivia compartilhou a notícia, descrevendo a atriz como uma pessoa "notável".

Olivia nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de abril de 1951, e se mudou para Londres ainda criança. Aos 15 anos, ela foi escolhida para viver Julieta na famosa adaptação de Franco Zeffirelli para a obra de William Shakespeare. O filme fez grande sucesso, recebendo duas indicações ao Globo de Ouro e quatro ao Oscar.

Após esse papel, Olivia continuou sua carreira com grande destaque. Ela trabalhou novamente com Zeffirelli na minissérie Jesus de Nazaré (1977), onde interpretou a Virgem Maria, e esteve em diversos filmes, como Noite do Terror (1974) e Morte sobre o Nilo (1978).

A atriz deixa três filhos — Alexander, Max e India — e o marido, David Glen Eisley, com quem foi casada por 35 anos.

