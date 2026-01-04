Suíça identifica 24 vítimas de incêndio em bar, incluindo 11 menores

A polícia cantonal de Valais anunciou neste domingo a identificação de 24 vítimas do incêndio em um bar em Crans-Montana, na Suíça, ocorrido na véspera do Ano Novo. Entre os mortos estão 11 menores e seis estrangeiros. Ao todo, a tragédia deixou 40 mortos e 119 feridos.
Além dos oito suíços já identificados anteriormente, as autoridades confirmaram outras dez vítimas do país, sendo quatro mulheres e seis homens, com idades entre 14 e 31 anos. Também foram identificados dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um jovem de 16 anos com dupla cidadania italiana e emiradense, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.
As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do incêndio.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Internacional
Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
Internacional
Prefeito de Nova York critica ato de guerra de Trump contra Venezuela
Internacional
China pede aos EUA a libertação imediata de Maduro e sua esposa
Internacional
Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA
Internacional
Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura"
Internacional
África do Sul solicita que Conselho da ONU se reúna com urgência
Internacional
Venezuela denuncia guerra colonial e interesse dos EUA em petróleo
Internacional
Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela
Internacional
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Internacional