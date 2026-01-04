Suíça identifica 24 vítimas de incêndio em bar, incluindo 11 menores

A polícia cantonal de Valais anunciou neste domingo a identificação de 24 vítimas do incêndio em um bar em Crans-Montana, na Suíça, ocorrido na véspera do Ano Novo. Entre os mortos estão 11 menores e seis estrangeiros. Ao todo, a tragédia deixou 40 mortos e 119 feridos.

Além dos oito suíços já identificados anteriormente, as autoridades confirmaram outras dez vítimas do país, sendo quatro mulheres e seis homens, com idades entre 14 e 31 anos. Também foram identificados dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um jovem de 16 anos com dupla cidadania italiana e emiradense, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do incêndio.

