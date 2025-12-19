Von der Leyen confia que maioria na UE apoiará acordo com Mercosul

Um número suficiente de estados membros da União Europeia (UE) apoiará o acordo comercial entre a UE e o Mercosul para aprová-lo, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na manhã desta sexta-feira, em Bruxelas.
Ele afirmou aos líderes da União Europeia que a assinatura do controverso acordo comercial foi adiada para janeiro, pois uma demanda da Itália por mais tempo significava que não havia apoio suficiente.
"Entramos em contato com nossos parceiros do Mercosul e concordamos em adiar um pouco a assinatura", disse von der Leyen, acrescentando que estava "confiante" de que haveria uma maioria suficiente para fechar o acordo.Reportar Erro
