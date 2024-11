JD1TV: Papai Noel releva o que faz durante o ano e como se tornou 'bom velhinho'

O Papai Noel é uma pessoa importante para a criançada quando o assunto é Natal. Mesmo que a figura mágica seja uma tradição natalina, existem pessoas reais por trás da fantasia e que se dedicam, de fato, a espalhar o conto, além de animar as celebrações.

Nilton Zanuncio, de 66 anos, é uma das personificações do "bom velhinho" em Campo Grande. No entanto, a dúvida é sempre a mesma: como eles vivem após a noite natalina? O que fazem? Como é a preparação até a chegada do Natal? O JD1TV conversou com ele. Assista em seguida!

Aproveitando o fim de ano, na tarde desta terça-feira (26), alunos da Apae/CG fizeram um passeio no Shopping para conhecer a decoração de Natal, e dar um 'oizinho' para o Papai Noel.

