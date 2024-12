Acusada de esquartejar ex-namorado, Rúbia será transferida de prisão no Paraná para MS

A Justiça de Sete Quedas autorizou a transferência de Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, de 22 anos, acusada de envolvimento no assassinato de seu ex-namorado, Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos. O crime ocorreu na madrugada de 25 de junho de 2023.

Rúbia estava custodiada no Paraná desde 13 de junho deste ano e será transferida para o sistema penitenciário estadual de MS. A decisão judicial levou em consideração que o processo tramita em Mato Grosso do Sul, facilitando o acompanhamento do caso, além de permitir a realização de atos processuais e visitas familiares.

Caso - Hugo Vinicius desapareceu após participar de uma festa em Pindoty Porã, cidade vizinha a Sete Quedas, em 25 de junho de 2023. Em 2 de julho, partes de seu corpo foram encontradas no rio Iguatemi, e a identificação foi feita por meio de uma tatuagem com o nome de seu pai falecido. O caso ainda aguarda julgamento.

