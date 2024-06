Rúbia acusada de esquartejar jogador se entrega e fica em presídio no PR

Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, de 22 anos, está presa desde ontem, quinta-feira (13), acusada de participação na morte de seu ex-namorado, Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos. O crime ocorreu na madrugada de 25 de junho de 2023, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul.

A prisão foi efetuada após a expedição de um mandado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Rúbia Joice se entregou às autoridades no 7º Batalhão da Polícia Militar em Goioerê, às 11h30min. Posteriormente, foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, responsável pelo sistema prisional.

A defesa da acusada solicitou inicialmente que Rúbia fosse transferida de volta para Mato Grosso do Sul. Contudo, esse pedido foi retirado, e a defesa agora pleiteia que ela permaneça no Paraná para facilitar as visitas familiares. O juiz da Comarca de Sete Quedas analisará o caso.

