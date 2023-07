Presa por ocultação de cadáver, ex-namorada de jogador esquartejado mentiu em depoimento

A ex-namorada do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny, 19 anos, que foi morto a tiros e esquartejado, Rubia Joice de Oliver Luvisetto, de 21 anos, teria mentido durante seu primeiro depoimento as equipes policiais. Ela foi presa por ocultação de cadáver nesta terça-feira (4), na cidade de Sete Quedas.

Conforme os documentos aos quais o JD1 Notícias teve acesso, a jovem contou que estava em casa durante a noite do dia 24 de junho após voltar de uma festa, acompanhada de Danilo Alves Vieira da Silva, 19 anos, autor do crime, e de um amigo, Cleiton Torres Vobeto.

Em determinado momento, enquanto dormia com Danilo, seu ex-namorado teria entrado na residência a xingando e proferindo ameaças contra o rapaz. Por medo de que algo acontecesse, ela passou a empurrar Hugo para fora da casa. No entanto, teria sido surpreendida pelo autor armado que efetuou um disparo contra a vítima fatal.

Rubia alegou ainda que estava sendo alvo de ameaças por parte de Danilo, que o rapaz forçou Cleiton a colocar o corpo da vítima na carroceria da Saveiro antes de lavar o chão que estava cheio de sangue.

Neste momento, os três teriam então entrado no veículo e levado o corpo para a chácara da avó de Rubia, localizada em Corpus Christi (PY), mas foram interceptados pelo padrasto dela no meio do caminho. Após isso, ela teria deixado a Saveiro com Danilo e ido embora junto com Cleiton para casa de sua avó, não dando mais detalhes a respeito do que teria acontecido.

Ainda dizendo estar sendo ameaçada, Rubia contou que Danilo não gostava de Hugo pois o mesmo já teria a agredido. Em outro trecho, a suspeita afirma não ter visto que o autor do disparo estava armado nem teria pedido para executar a vítima.

A jovem se entregou à polícia durante a manhã de hoje, pois segundo ela, 'não queria mais esconder o fato e ver o sofrimento da família de Hugo'.

Rubia e Cleiton teriam 'combinado' uma versão no primeiro depoimento dado as equipes policiais. Fato declarado pelo rapaz em sua segunda versão do caso.

Assassinato e crueldade - A vítima saiu para ir à uma festa em um posto de combustível e não foi mais visto. Conforme informações divulgadas pela polícia, objetos e outros itens foram apreendidos e passarão por perícia para ajudar em outros passos da investigação.

O Corpo de Bombeiros auxilia também na busca por partes do corpo do jovem jogador de futebol. Na tarde de ontem, foi encontrado parte da cabeça de Hugo e ainda pelo domingo, outras partes também foram encontradas, sendo que o corpo foi identificado diante uma tatuagem na perna do rapaz.

O principal suspeito, apontado pelo jovem preso, seria o filho do dono de uma propriedade rural, onde o assassinato teria acontecido.

Danilo é procurado no Paraguai, já que teria cruzado a linha da fronteira para fugir.

Deixe seu Comentário

Leia Também