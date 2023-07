Polícia prende suspeito de matar e esquartejar jovem jogador de MS

Um suspeito de ter agido, matado e esquartejado o corpo de Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira (3), durante as investigações da Polícia Civil, que contou com a apoio da Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira).

Conforme informações divulgadas pela polícia, objetos e outros itens foram apreendidos e passarão por perícia para ajudar em outros passos da investigação.

O Corpo de Bombeiros auxilia também na busca por partes do corpo do jovem jogador de futebol. Na tarde de ontem, foi encontrado parte da cabeça de Hugo e ainda pelo domingo, outras partes também foram encontradas, sendo que o corpo foi identificado diante uma tatuagem na perna do rapaz.

Segundo informações do site Ponta Porã News, a vítima saiu para ir à uma festa em um posto de combustível e não foi mais visto.

O principal suspeito, apontado pelo jovem preso, seria o filho do dono de uma propriedade rural, onde o assassinato teria acontecido.

Ainda conforme o site, o suspeito teria cruzado a linha internacional e fugido para o Paraguai, onde está sendo procurado pelo crime.

A investigação continua e o caso que antes foi registrado como desaparecimento de pessoa, passou a configurar com a tipificação de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

