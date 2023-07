Sumido na fronteira, jovem teve corpo esquartejado e partes encontradas no rio Iguatemi

Partes do corpo do jovem Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foram encontradas no rio Iguatemi durante o domingo (2). Ele estava desaparecido há uma semana quando participou de uma festa na cidade de Sete Quedas, fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do site Ponta Porã News, a vítima saiu para ir à uma festa em um posto de combustível e não foi mais visto. O desaparecimento gerou mobilização de parentes, amigos e forças de segurança, além do Corpo de Bombeiros.

O Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira) também entrou na investigação e nos últimos dias, um jovem acabou preso e contou para a polícia que Hugo foi levado para uma propriedade rural, onde foi executado e teve o corpo esquartejado, com partes sendo jogadas no rio.

O principal suspeito, apontado pelo jovem preso, seria o filho do dono de uma propriedade rural, onde o assassinato teria acontecido.

Ainda conforme o site, o suspeito teria cruzado a linha internacional e fugido para o Paraguai, onde está sendo procurado pelo crime. A Polícia Civil investiga a motivação que levaram ao desaparecimento e consequentemente o assassinato.

