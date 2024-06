Dada como 'perigosa', Rúbia deve voltar à prisão pelo esquartejamento de jogador

Atendendo recurso do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJMS) determinaram que Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, de 19 anos, seja presa novamente. Ela é acusada de participação na morte de seu ex-namorado, o jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos. O crime ocorreu na madrugada de 25 de junho de 2023, em Sete Quedas, chocando a população do Mato Grosso do Sul.

Rúbia Joice ficou presa por oito meses, mas em abril de 2024, o juiz Túlio Nader Chrysostomo decidiu conceder sua liberdade, contrariando o parecer do MPMS. Contra essa decisão, o MPMS recorreu, argumentando a periculosidade da acusada, o perigo gerado pela sua liberdade, e a necessidade de sua prisão para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Agora, com a nova decisão, Rúbia Joice deve retornar ao cárcere. Ela estava em liberdade em Umuarama, Paraná.

A defesa de Rúbia Joice solicitou à Justiça que autorize o regresso da ré para Mato Grosso do Sul, a fim de que ela possa se apresentar no estado onde residem seus familiares e onde tramita o processo. Ainda não há informações sobre a decisão em relação a este pedido.

Caso - Hugo Vinicius desapareceu em 25 de junho de 2023, após ir a uma festa em Pindoty Porã, Paraguai, cidade vizinha a Sete Quedas. No dia 2 de julho, partes de seu corpo foram encontradas esquartejadas no leito do rio Iguatemi. O reconhecimento foi feito a partir de uma tatuagem que Hugo tinha no braço, com o nome de seu pai falecido.

Danilo Alves Vieira da Silva, acusado de matar a tiros e esquartejar Hugo, segue preso.

