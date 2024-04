Juiz contraria MP e solta ex-namorada de jogador esquartejado em Sete Quedas

O juiz Túlio Nader Chrysostomo decidiu conceder liberdade a Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, de 21 anos, contrariando o parecer do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MPMS). Rúbia estava presa há oito meses sob a acusação de participação na morte do jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, ocorrida na madrugada de 25 de junho de 2023, em Sete Quedas.

O jogador havia desaparecido, e partes de seu corpo foram encontradas no Rio Iguatemi. Enquanto Rúbia foi liberada da prisão, Danilo Alves Vieira da Silva, acusado de matar a tiros e esquartejar o jogador, teve sua prisão mantida. Rúbia Joice de Oliver Luvisetto foi identificada como ex-namorada da vítima.

O juiz justificou sua decisão afirmando que a prisão preventiva não pode ser utilizada como forma de punição antecipada e que, segundo as provas apresentadas até o momento, não há indícios de premeditação do crime por parte de Rúbia. Além disso, ressaltou que as evidências não indicam que ela seja uma pessoa violenta, apesar da gravidade do crime.

Para garantir que Rúbia cumpra com as obrigações estabelecidas, o magistrado impôs algumas medidas, tais como: não mudar de residência sem autorização judicial, recolhimento domiciliar durante a noite e nos fins de semana e feriados, comparecimento mensal ao Fórum da Comarca de Umuarama/PR para informar suas atividades e justificar sua conduta, e proibição de contato com as testemunhas, familiares da vítima e demais corréus, exceto sua mãe e padrasto.

O processo segue em trâmite, e o Ministério Público tem a possibilidade de recorrer contra a decisão sobre a soltura de Rúbia.

