STJ rejeita recurso e mantém prisão de Rúbia acusada de esquartejar jogador em MS

Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, de 22 anos, seguirá na prisão após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de manter a negativa de habeas corpus. Ela está detida desde 13 de junho de 2024, sob a acusação de envolvimento na morte de seu ex-namorado, Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, em 25 de junho de 2023, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul.

A defesa de Rúbia tentou reverter a decisão inicial do STJ que já havia negado liminar para sua soltura. Os advogados alegaram que Rúbia havia colaborado com a investigação, recebeu apoio das testemunhas de acusação, e estava cumprindo medidas cautelares. Também foi argumentado que, enquanto estava temporariamente solta, trabalhou e estudou.

No entanto, o STJ decidiu que não cabe agravo regimental contra a decisão liminar em habeas corpus e confirmou os fundamentos da decisão anterior. Assim, Rúbia Joice de Oliver Luvisetto continuará presa.

