Acusado de matar corredora em Campo Grande pede para morar em Goiás

A defesa de João Vitor Fonseca Vilela, estudante de Medicina de 22 anos réu pelo atropelamento fatal da corredora Danielle Correa de Oliveira, ocorrido em 15 de fevereiro deste ano na rodovia MS-010, em Campo Grande, protocolou pedido na Justiça para alteração definitiva do endereço residencial do acusado.

Representado pelo advogado José Roberto Rodrigues da Rosa, o estudante solicita autorização para residir em município da região metropolitana de Goiânia (GO), onde deve cumprir o internato médico. Segundo a defesa, a presença física em unidades de saúde vinculadas à instituição de ensino em Goiânia é obrigatória para a continuidade do curso.

Além disso, o pedido aponta que João Vitor pretende morar com a irmã, que está em processo de formatura, e deseja participar dos eventos relacionados à cerimônia, prevista ainda para este mês.

João Vitor responde em liberdade pelo crime de homicídio doloso eventual. A defesa afirma estar comprometida a cumprir todas as determinações judiciais e solicita autorização para que o réu possa participar da confraternização familiar.

O pedido será analisado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

