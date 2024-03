A Justiça de Campo Grande enfrenta dificuldades na intimação de Gledson Francisco da Silva, conhecido como "Noiado", em relação ao seu julgamento pelo tribunal do júri. As acusações recaem sobre o homicídio de Gleison Aveiro da Silva Oliveira e Luiz de Jesus Moraes, ocorrido em 6 de janeiro de 2016, por volta das 22h30, na Rua Quina da Serra, esquina com a Rua Ubua, Vila Moreninha III.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Gledson Francisco da Silva é acusado de praticar o homicídio motivado por motivo torpe. Alega-se que ele teria cometido os assassinatos em retaliação, pois as vítimas teriam cobrado uma dívida de drogas que ele havia contraído.

O réu, conhecido como "Noiado", encontra-se em local desconhecido até o momento. No entanto, uma intimação foi publicada no Diário de Justiça, garantindo que ele não possa alegar desconhecimento do seu julgamento. A audiência está marcada para o dia 10 de abril de 2024, às 8 horas, no fórum de Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também