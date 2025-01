AGORA: Acompanhe ao vivo a cerimônia de posse da diretoria do TJMS

Acontece nesta sexta-feira (31), a partir das 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno, a sessão solene de posse da nova administração e corpo diretivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Os novos dirigentes foram eleitos em 18 de dezembro de 2024, em segunda votação no Tribunal Pleno, e substituirão os magistrados Sideni Soncini Pimentel e Vladimir Abreu, afastados dos cargos após investigações relacionadas à suspeita de venda de sentenças.

Assume como presidente o desembargador Dorival Renato Pavan; como vice-Presidente, o desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho; e como Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Ruy Celso Barbosa Florence

A cerimônia será transmitida, em tempo real, através do canal oficial do YouTube do TJMS. Acompanhe:

