Campanha em Mato Grosso do Sul visa zerar feminicídio

Vinícius Santos com informações do TJMS

O Tribunal de Justiça, em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, está lançando a campanha “#TodosPorElas”, que visa prevenir e erradicar o feminicídio no estado. A cerimônia de abertura ocorrerá às 16 horas desta quarta-feira, 7 de agosto, no auditório Germano Barros de Souza, localizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

### Lançamento - O evento marca o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), comemorado em 7 de agosto. Durante a cerimônia, será assinado um Pacto de Compromisso entre os Três Poderes, além de um Termo de Adesão de Parcerias Estratégicas por diversas entidades e empresas. Esse movimento conjunto visa fortalecer o combate ao feminicídio em todo o estado. Os prefeitos dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul foram convidados a hastear a bandeira #TodosPorElas em suas cidades no mesmo momento do lançamento, simbolizando a adesão à causa.

A campanha é uma iniciativa da Desembargadora Jaceguara Dantas e conta com a colaboração dos chefes dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo do estado: o Desembargador Sérgio Fernandes Martins, o Deputado Gerson Claro e o Governador Eduardo Riedel. Lançada em agosto, mês tradicionalmente dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher, a campanha será contínua, com ações programadas ao longo do ano.

A campanha é fruto de uma colaboração inédita entre os Três Poderes do Estado, baseada nos princípios de supremacia do interesse público, responsabilidade social e colaboração interinstitucional. A meta é combater, prevenir e erradicar o feminicídio, crime que vitimou 1.467 mulheres no Brasil em 2023, o maior número desde a promulgação da Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015). Esses dados evidenciam a necessidade de ações efetivas e integradas para enfrentar a violência contra a mulher.

Comunidade - A população é incentivada a participar ativamente da campanha, utilizando a hashtag #TodosPorElas nas redes sociais e compartilhando os materiais de divulgação disponibilizados pela organização. O coração lilás, símbolo do movimento, também pode ser usado para demonstrar apoio.

Para mais detalhes e acesso aos materiais de divulgação, os interessados podem visitar a plataforma oficial da campanha: https://www.tjms.jus.br/todosporelas

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também