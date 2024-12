Campo Grande recebe evento nacional do Judiciário nesta segunda

O 18.º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ) começa nesta segunda-feira (2) em Campo Grande, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes. O evento é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O encontro tem como objetivos avaliar a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, aprovar metas para 2025 e divulgar os vencedores do Prêmio CNJ de Qualidade 2024. Este ano, os debates incluem temas como tecnologia, comunicação e sustentabilidade.

Participam do evento presidentes e corregedores de tribunais, integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, gestores estratégicos e servidores da área de estatística.

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), estará presente nos dois dias do encontro. Ele deve fazer o discurso de abertura e cumprirá agenda na cidade, incluindo visitas ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e à Procuradoria-Geral do Estado.

As metas do Poder Judiciário para o próximo ano serão votadas durante a programação do evento. Confira a programação completa aqui.

