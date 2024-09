Campo Grande sedia Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde em outubro

Vinícius Santos com informações do TJMS

No dia 10 de outubro, Campo Grande receberá o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus) Itinerante, que ocorrerá no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O evento discutirá a judicialização da saúde, com um seminário aberto aos operadores do direito pela manhã e, à tarde, uma oficina exclusiva para magistrados, assessores e membros do Núcleo de Apoio Técnico (NatJus).

Os interessados em participar podem se inscrever no site oficial do evento. O Fonajus Itinerante foi criado em junho deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem como objetivo implementar, em colaboração com os Comitês Estaduais de Saúde, a Política Judiciária de Resolução Adequada das Demandas de Assistência à Saúde, conforme a Resolução CNJ nº 530.

O Fórum busca elaborar estudos e propor medidas concretas para melhorar os procedimentos, aumentar a efetividade dos processos judiciais e prevenir novos conflitos na saúde pública e suplementar.

